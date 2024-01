Buschmann sagte: "Die gesamte deutsche Regierung findet es sehr beeindruckend, wie engagiert und entschlossen Polen in das Zentrum Europas zurückkehrt." Er habe mit Bodnar vereinbart, eine "enge Kooperation wieder aufzunehmen" und über die gemeinsame Verantwortung für die Ukraine gesprochen.

Polen befindet sich in einer Umbruchsituation. Bodnar hatte diese Woche in einem Interview mit "Zeit Online" gesagt, das polnische Verfassungsgericht werde "benutzt, um bestimmte politische Ziele durchzusetzen." Er fügte hinzu: "Ich hoffe, wir werden das eines Tages ändern können, aber noch sind wir nicht so weit."