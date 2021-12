Bundeskanzlerin Johnson würdigt Merkel: "Titanin der Diplomatie"

Koch schrieb, Deutschland habe Merkel zu verdanken, dass die Zeit seit der Wiedervereinigung nicht nur durch westdeutsche Perspektiven geprägt sei. Stoiber (CSU) nannte Merkel eine "Staatsdienerin im besten Sinne". Ihr Ansehen sei "in Europa und der Welt unübertroffen, auch wenn die EU nicht all ihren Forderungen nach einem starken Europa gefolgt ist".

Kritik von Kubicki

Der Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) nutzte die Gelegenheit, auch Kritik zu üben: Einige Krisen habe sie aus seiner Sicht nicht so gut gemeistert. "Ihr optimistisches "Wir schaffen das" ließ die Frage unbeantwortet, was mit dem "das" gemeint war, das wir schaffen würden." Auch in der Corona-Krise sei er häufig anderer Meinung gewesen.

Auch Prominente aus Sport und Kultur verabschiedeten sich in der "Bild" mit persönlichen Worten. Die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt schrieb: "Für mich waren Sie ein verlässlicher Fels in der weltpolitischen Brandung, fleißig und unermüdlich." Der Sänger Peter Maffay schrieb: "Sie waren auf bewundernswerte Weise unbestechlich - weder Applaus noch Privilegien konnten Sie in Versuchung führen."

