Bundeskunsthalle in Bonn Ist das Kunst oder kann das weg? Große Kippenberger-Schau

Drogenerfahrung hatte Kippenberger auf jeden Fall. Er lehnte sich auf, färbte sich die Haare, tauchte zeitweise in die Punkerszene ab. Doch gleichzeitig sei er als Künstler seiner Zeit weit voraus gewesen, sagt Kuratorin Susanne Kleine. Als einer der ersten habe er in den 80er Jahren andere Künstler in seinem Werk intensiv zitiert - Stichwort Picasso-Unterhose: Vielfach porträtierte sich Kippenberger in weißer XXL-Herrenunterhose - und trieb so seinen Spott mit dem Ober-Macho Picasso, der sich dem Fotografen David Douglas Duncan noch als Greis im Feinripp mit Eingriff präsentiert hatte.

"Ich arbeite daran, dass die Leute sagen können: Kippenberger war gute Laune!", sagte der Künstler von sich. Ein Beispiel dafür ist die Arbeit "Martin, ab in die Ecke und schäm Dich". Sie besteht aus einer lebensgroßen Figur, die so überzeugend in der Ecke steht, dass man sie für echt halten kann. Das sei ihm jedenfalls bei der ersten Begegnung so gegangen, erzählt ein Wachmann des Museums. Das Werk war eine Reaktion auf einen Artikel in einer Kunstzeitschrift, der Kippenberger vorgeworfen hatte, ein dem Alkohol verfallener, frauenfeindlicher Zyniker zu sein.

"Diese Ironie, dieses Augenzwinkern gehört auch ein bisschen zu mir, und deshalb bin ich sehr glücklich mit dieser Abschiedsausstellung", freut sich Bundeskunsthallen-Intendant Rein Wolfs. Der Niederländer wechselt nach seinen sehr erfolgreichen Jahren in Bonn zum 1. Dezember ans Stedelijk Museum in Amsterdam. In der niederländischen Presse gab es schon eine leicht stichelnde Bemerkung in die Richtung, dass er während seiner langen Zeit in Deutschland ja eine ziemliche Durststrecke in Sachen Humor zurückgelegt haben müsse. Doch das sieht Wolfs anders: "Der deutsche Humor hat sich in den letzten 15 Jahren definitiv verbessert." Schade, dass Kippenberger das nicht mehr erlebt hat.