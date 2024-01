Bundesliga Alonso nicht nervös wegen Bayern: "Wäre dann im Mai kaputt"

Doch es gab auch Gründe für die Nullnummer: Aus der von Alonso im ersten Saisondrittel nahezu in jedem Spiel aufgebotenen Stammelf fehlten fünf Spieler verletzt, gesperrt oder weil sie beim Afrika-Cup weilten. Bis auf Victor Boniface könnten bis zum Bayern-Spiel am 10. Februar alle zurück sein. Und für den verletzten Torjäger holte Leverkusen am Samstagabend in Borja Iglesias einen Ersatz. Gegen Gladbach saß der zweimalige spanische Nationalstürmer schon auf der Tribüne. Auf der Bank hätte er vielleicht die entscheidende Variante sein können. "Wenn du am Schluss noch so einen recht bulligen Stürmer bringen und das Spiel ein bisschen ändern kannst, bringt dir das schon noch mal was hinten raus", sagte Hofmann: "Aber heute war er noch nicht da."