Bundesliga Angespannt: Hertha und Stuttgart im Dissens mit den Fans

Das Gefühl, von den eigenen Anhängern beschimpft zu werden, kennen sie in Berlin zu genüge. Bei der Hertha sind sie in der Auseinandersetzung mit ihren zuletzt erbosten Unterstützern in der Kurve schon ein Stück weiter als die Schwaben.

Das hieß nach dem so wichtigen 2:0 gegen den direkten Rivalen VfB Stuttgart: Boykott! Kein Winken in die Kurve, keine La Ola und auch kein kollektives Humba Täterä. Obwohl durch die drei Punkte die Lage im Abstiegskampf wieder verheißungsvoll ist und Versöhnung eine Alternative gewesen wäre. Stattdessen sofortiger Marsch in die Kabine trotz zuvor lautstarker und leidenschaftlicher Anfeuerung des blau-weißen Anteils der 54.589 Zuschauer.