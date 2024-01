Bundesliga: Auch Kimmich fehlt Bayern länger: Tuchel muss improvisieren

Tuchel kündigte an, dass gegen den FC Augsburg Neuzugang Eric Dier und Matthijs de Ligt die Innenverteidigung bilden sollen und im defensiven Mittelfeld Youngster Aleksandar Pavlović neben Leon Goretzka rückt. Rechts hinten lautet die Notlösung womöglich Linksfuß Raphael Guerreiro. "Wir versuchen, das jetzt zu kompensieren. Das wird jetzt die Aufgabe sein. Wir sind in Augsburg in der Pflicht", sagte Tuchel. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatten die Bayern jeweils überraschend in der Bundesliga beim FCA verloren.