Bundesliga-Aufsteiger Mission Klassenerhalt: Arminia als "gallisches Dorf"

Torjäger Fabian Klos und Co. versuchen sich samt Betreuerstab ausgiebig an der Herausforderung, den Ball an die Latte zu lupfen. Bei aller intensiven Vorbereitung auf die Mission Klassenerhalt in der Bundesliga soll der Spaß im Trainingslager im beschaulichen Scheffau am Wilden Kaiser nicht zu kurz kommen. Mittendrin ist auch Trainer Uwe Neuhaus, ein Baumeister des Erfolgs.

Bis Sonntag feilt er mit dem krassen Außenseiter in Österreich an der Form, die nächste Saison wird auch für Neuhaus eine neue Erfahrung sein. Als 60-Jähriger ist er spät erstmals Chefcoach in der ersten Liga. Ein lustiger Zufall, auch als Spieler erreichte er die höchste Klasse erst mit 30. Für die 90 wünsche er ihm, dass er dann nicht mehr auf dem Fußballplatz steht, sagt Sportchef Samir Arabi schmunzelnd. "Wahrscheinlich wird er viel Zeit auf Sylt verbringen und hoffentlich seine Arminia in der Bundesliga verfolgen."