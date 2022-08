Bundesliga-Auftakt Eintracht-Sportchef nach Debakel: "Viel zu naiv gespielt"

"Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu naiv Fußball gespielt. Es gibt ein paar taktische Regeln, die müssen wir einhalten, das haben wir nicht gemacht", monierte Krösche. "Dass wir unbedingt ein Tor machen wollen, ist okay, aber wir müssen dennoch in der Ordnung bleiben und dürfen nicht die Kontrolle verlieren."

Es gelte jetzt, die Partie schnell aufzuarbeiten und aus den Fehlern zu lernen. "Wir sehen, wenn wir nicht bei 100 Prozent sind und uns nicht an die taktischen Vorgaben halten, kommt so ein Ergebnis heraus", mahnte Krösche. Bereits am kommenden Mittwoch wartet im Supercup-Finale mit Champions-League-Sieger Real Madrid der nächste Hochkaräter. "Die Jungs müssen kontrollierter, ruhiger und cleverer agieren", forderte Krösche.