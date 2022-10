Bundesliga Baumgart warnt: "Auf lange Sicht wird es nicht gehen"

Baumgart befürchtet Einbrüche

Baumgart lobte sein Team zwar für die hohe Intensität, befürchtet in den kommenden Wochen aber Einbrüche. "So eine Energieleistung ist einmal immer möglich. Auf lange Sicht wird es halt nicht gehen", sagte Baumgart, der bereits am Donnerstag gegen OGC Nizza in der Conference wieder voll gefordert ist. Dann geht es im letzten Gruppenspiel um das Überwintern im Europapokal. "Wer weiß, was hier in Müngersdorf los sein wird. Die Leute sind heiß drauf. Die brennen dafür", sagte Hübers. "Es ist alles angerichtet für ein schönes Endspiel."