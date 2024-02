Wie die Bayern in ihrer stärksten Phase ihrer langjährigen Bundesliga-Dominanz hält Leverkusen aktuell die nationale Konkurrenz in Schach. Zwischen Dezember 2019 und September 2020 waren die Bayern 32 Mal in Serie unbesiegt geblieben. Diesen Rekord hat Leverkusen nun gebrochen und dominiert dabei wie in den vergangenen Jahren die Bayern, die in der Tabelle und spielerisch nur hinterherhinken.