Bundesliga: Bayer feiert Alonso und gefühlt schon den Titel

"Sehr speziell" seien seine Emotionen an diesem Samstag, sagte Alonso noch vor dem Münchner 0:2 gegen den BVB. Trainerkollege Thomas Tuchel schickte wenige Stunden später frustriert erste vorzeitige Glückwünsche des FC Bayern nach Leverkusen. Die Münchner hatten bei der Ankunft in der eigenen Arena mitbekommen, dass Bayer schon wieder ein Spiel in den Schlussminuten gedreht hatte.

Der Club-Chef fiebert mit

Patrik Schick hatte in Leverkusen mit seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit einen enormen Gefühlsrausch ausgelöst und auch Fernando Carro sichtlich mitgenommen. "Mein Herz macht das nicht mehr lange mit", sagte der Club-Chef lachend. Bayer reist mit 13 Punkten Vorsprung zum Spiel beim 1. FC Union Berlin am kommenden Wochenende, bei optimalem Verlauf aus Leverkusener Sicht könnte der Titelgewinn bereits eine Woche später vor dem Spiel gegen Werder Bremen feststehen.