Bundesliga: Bayern-Clou bei Nübel-Vertrag: Noch zwei Jahre Stuttgart

Nübel wird aber vorerst weiter an den VfB Stuttgart ausgeliehen - und das überraschend gleich für weitere zwei Spielzeiten, wie die Bayern mitteilten. Das lässt vermuten, dass der 38 Jahre alte Nationaltorhüter Neuer seinen in einem Jahr auslaufenden Kontrakt in München auch noch ein weiteres Mal verlängern könnte. Nübel hatte stets verdeutlicht, dass er nicht mehr als Nummer zwei hinter Neuer beim FC Bayern fungieren wolle.

"Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Alexander Nübel auf eine langfristige Verlängerung unserer Zusammenarbeit geeinigt haben", äußerte Bayerns Sportvorstand Max Eberl in der Vereinsmitteilung. "Er hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und zählt zu den besten deutschen Torhütern. Beim VfB Stuttgart kann er weiter kontinuierlich Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln, wahrscheinlich auch in der Champions League in der nächsten Saison." Mit Neuer, Sven Ulreich (35), Daniel Peretz (23) und Nübel sei man auf der Torhüterposition "heute und perspektivisch hervorragend aufgestellt".