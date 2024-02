Man wolle in Ruhe einen Trainer finden, "und wenn wir den gefunden haben, werden wir es auch verkünden", sagte Hainer. Der 69-Jährige betonte, dass die Mannschaft "nicht untrainierbar" sei. Allerdings könnte die laufende Saison auch für einen Umbruch im Starensemble sorgen.

"Wir müssen uns am Ende der Saison hinsetzen und analysieren. Was ist los, warum spielen wir nicht so gut, liegt es nur am Trainer oder müssen wir auch in der Mannschaft was ändern", warf der frühere Adidas-Chef wichtige Fragen für die Saisonanalyse auf.