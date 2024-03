Bundesliga Bayern halten "Saison am Leben" - Kane jagt Rekord

Auf Tuchels Abschiedstournee kommt das Starensemble wieder auf Touren. Warum nicht gleich so? "Das ist die Frage der Saison", sagte der schmunzelnde Tuchel. Nachdem er sich bei seiner emotionalen Ansprache vor dem Rom-Spiel verletzt hatte, ging es diesmal ohne folgenschweren Tritt an eine Türe.

Mehrfach-Experte Kane war niemals besser

"Ich habe Mitte der Woche gesagt, dass wir das hoffentlich als Initialzündung nutzen können. Das ist jetzt das Ziel, das in den restlichen Spielen fortzusetzen", sagte 100-Millionen-Mann Kane. Zweimal glückten ihm 30 Liga-Saisontore mit Tottenham in der Premier League - mehr hatte er nie. "30 Tore sind ein schöner Meilenstein zu diesem Zeitpunkt der Saison", sagte Kane. Als erstem Spieler der Bundesliga-Geschichte gelangen dem englischen Fußball-Nationalspieler acht Mehrfachpacks in seiner ersten Saison.

In die Euphorie nach dem Sieg durch Tore von Kane (3), Goretzka (2), Musiala, Müller und Gnabry mischte sich auch der Gedanke, was ein früherer Trainerbeschluss möglicherweise geändert hätte. Nach drei Pflichtspielniederlagen am Stück hatten der Club und Tuchel die Trennung zum Saisonende verkündet - seitdem gab es drei Siege und ein Remis bei 15:4 Toren.