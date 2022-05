Bundesliga Bayern kämpft um Lewandowski und Gnabry: "Wir haben Grenzen"

Nationalspieler Leon Goretzka warb um eine Vertragsverlängerung von Gnabry in München: "Serge ist ein herausragender Spieler, ein ganz wichtiger Baustein auch bei uns in der Mannschaft", sagte Goretzka. Er erhoffe sich "natürlich eine Verlängerung von ihm".

"Lewy" soll bleiben

Das gilt auch für Lewandowski. "Lewy weiß, glaube ich auch, was er an dem Verein hat und was er an uns hat. Der Verein hat sich klar dazu geäußert, dass er das nächste Jahr auf jeden Fall bei uns spielen wird. Darüber sind wir alle froh", sagte Goretzka. Salihamidzic hatte zuletzt einen Abschied des Torjägers in diesem Sommer ausgeschlossen.

In dieser Woche hatte Thomas Müller seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. Bei Kapitän Manuel Neuer steht dieser Vollzug weiter aus. "Die Gespräche laufen ganz gut", sagte der Kapitän bei DAZN. Eile habe man nicht.

Bei Weltmeister Corentin Tolisso ist das anders. Der Franzose, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, wurde am Sonntag nicht verabschiedet. "Er weiß, wie wir denken, ich weiß, wie er denkt. Wir werden zusammen entscheiden", kündigte Salihamidzic an.