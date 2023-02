Bundesliga Bayern wollen "Schippe drauflegen" - Müller gibt Entwarnung

München - Julian Nagelsmann setzt nach der pflichtgemäß verteidigten Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga gegen Paris Saint-Germain auf einen Motivationsschub durch die Bedeutung im Königsklassen-Knaller. "Ich hoffe, dass der Reiz des Wettbewerbs und der Reiz des Duells die Frische in den Kopf bringen", sagte der Trainer des FC Bayern München nach dem 3:0 gegen den VfL Bochum. "Man muss das immer richtig kategorisieren. Es geht auch nicht immer darum, dass man in jeder Sekunde, die Welt einreißen will." Aber eine Leistung wie gegen Bochum werde gegen Paris Saint-Germain nicht reichen.