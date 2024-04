Bundesliga: Bayern zwischen Fernglas und Rückspiegel - Alarm vor Arsenal

Mit einer Leistung wie gegen Dortmund brauchen die Münchner jedenfalls keine Gedanken an ein BVB-Wiedersehen im Champions-League-Finale am 1. Juni im Londoner Wembleystadion zu verschwenden. "Eigentlich hat es von der ersten bis letzten Minute an allem gefehlt. Ich hatte nie so das Gefühl, dass wir es unbedingt gewinnen wollen", fällte der schwer mitgenommene Joshua Kimmich ein alarmierendes Urteil. "Für jeden Einzelnen ist es positiver, wenn wir Spiele gewinnen. Wir haben ja noch die Champions League, wir haben eine Europameisterschaft am Ende der Saison."