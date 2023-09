Bundesliga Bayerns Transferfrust überlagert guten Saisonstart

Tuchel aber wies darauf hin, dass ein Spielertyp wie Palhinha fehlt. "Er hätte unser gesamtes Potenzial auf dieser Position einfach noch einmal freigelegt", argumentierte der Coach, der für seine offen geäußerte Enttäuschung postwendend Gegenwind von der Bayern-Führung bekam. "Klar, er muss jetzt ein bisschen kreativer sein. Das ist sein Job", sagte Dreesen bei Sky.

Fünf Verteidiger abgegeben, nur drei geholt

Dass der Verein zum Ende der Transferfrist keine gute Figur abgab, blieb aber auch dem aktuellen - nur 22 Mann umfassenden - Kader nicht verborgen. "Ich glaube auch, dass der Verein sich den Deadline-Day anders vorgestellt hat", sagte Thomas Müller. Neben dem geplatzten Palhinha-Deal sorgte die Personalpolitik in der Abwehr für Verwunderung. Fünf Verteidiger wurden abgegeben, aber nur drei neue geholt. "Wir waren schon mal breiter aufgestellt, das ist offensichtlich", sagte Goretzka. Und Tuchel kritisierte mit Blick auf den Kader: "Er ist dünner als vorher. Es ist ein bisschen dünn, ein bisschen wenig."

Dabei hat er nun nicht mehr das Problem, viele unzufriedene Ersatzspieler bei Laune halten zu müssen. Insbesondere die abgewanderten Benjamin Pavard (Inter Mailand) und Ryan Gravenberch (Liverpool) waren mit ihrer Situation unglücklich. Zum Problem wird die Personaldecke nur, wenn es Verletzte gibt. "Wir zweifeln nicht an der Leistungsfähigkeit des Kaders, aber jetzt brauchen wir ein bisschen Glück", sagte Tuchel im ZDF-"Sportstudio": "Hoffentlich kommt man mit ein bisschen Glück damit durch bis zum Winter."

Weltmeister Müller erinnerte daran, dass in solchen Situationen der FC Bayern immer Stärke gezeigt und hoffnungsvolle Talente hervorgebracht habe. "Mir wird jetzt auch nicht angst und bange. Wir sind super aufgestellt", sagte Müller. Es könnten auch Nachwuchstalente einspringen. "Es sind schon ein paar da, die das Potenzial haben, da zu sein."

Dass die aktuelle Diskussion am Ende eine Schein-Debatte sein könnte, deutete sich zudem in Gladbach an. Tuchel hatte immerhin die Möglichkeit, Laimer, Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Matthijs de Ligt und Mathys Tel, der dann auch den Last-Minute-Siegtreffer erzielte, einzuwechseln. "Das würde der ein oder andere Club auch gerne haben", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntag im Sport1-"Doppelpass": "Da hat man gesehen, wie viele erstklassige Spieler wir haben, die so ein Spiel auch drehen können."