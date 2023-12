Bundesliga: Offiziell: Baumgart nicht mehr Trainer beim 1. FC Köln

Geschäftsführer Christian Keller, Bereichsleiter Lizenzfußball Thomas Kessler und Baumgart seien nach einer Analyse des bisherigen Saisonverlaufs gemeinsam zu diesem Entschluss gekommen. Zu einer Nachfolgeregelung machte der Club keine Angaben.

Baumgart hatte im Sommer 2021 das Traineramt beim FC übernommen und in Köln noch einen Vertrag bis 2025. Zuvor hatten die "Bild" und der TV-Sender Sky über der Trennung berichtet. Zu gehen, tue weh, sagte Baumgart. "Jeder kann sich vorstellen, dass mir die Entscheidung, den FC zu verlassen, nicht leichtgefallen ist. Der Club ist in den letzten zweieinhalb Jahren Heimat für mich geworden", erklärte er. Er sei stolz darauf, was erreicht worden sei, habe aber auch jetzt das Gefühl gehabt, dass es eine Veränderung brauche.