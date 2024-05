Angesichts einiger Vorkommnisse der vergangenen Wochen könnte Tuchel einen Verbleib aber an Bedingungen knüpfen. Bayern-Patron Uli Hoeneß hatte ihm etwa jüngst vorgeworfen, lieber für viel Geld neue Spieler verpflichten zu wollen, als junge Profis zu entwickeln - dadurch fühlte sich Tuchel in seiner Trainerehre verletzt. Möglicherweise will der gebürtige Krumbacher ein klares Bekenntnis aller Bosse - inklusive Hoeneß - haben, dass sie von ihm überzeugt sind.

Hoeneß offen für Vertragsverlängerung?

Offen scheint, ob Tuchel nur für ein Jahr bis zum Ende seines aktuellen Vertrags bleiben will. Dadurch könnte er als Platzhalter abgestempelt werden für Trainer, die 2025 frei werden wie Xabi Alonso von Bayer Leverkusen oder Jürgen Klopp, der nach seinem Weggang vom FC Liverpool ein Jahr Pause machen will. Wahrscheinlich strebt Tuchel eine Vertragsverlängerung an, um zu bleiben. Dieser würde sich Hoeneß nicht grundsätzlich widersetzen, falls es im Verein einen Konsens gibt, meldete der "Kicker" unter Verweis auf Leute, die dem langjährigen Manager und derzeitigen Aufsichtsrat nahestehen.