Bundesliga: Nächste Trainer-Abfuhr: Rangnick sagt düpiertem FC Bayern ab

Der Stolz geht über den Verband hinaus. "JAAA! Ralf Rangnick bleibt unserem ÖFB-Team treu", titelte die "Kronen"-Zeitung unmittelbar nach der Bekanntgabe. "Heute" schrieb von einer "Fußball-Sensation", und der "Kurier" frohlockte: "Wenn das nicht ein Fußball-Märchen ist, was dann? Die Europameisterschaft kann jedenfalls kommen."

In den vergangenen Tagen hatten die Bayern vergeblich versucht, den früheren Bundesligatrainer von Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim und Leipzig zu überzeugen. Noch am Dienstagabend nach dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid (2:2) hatten die Münchner Vereinsbosse optimistisch geklungen, von guten Verhandlungen gesprochen und eine Entscheidung Rangnicks in Kürze angedeutet. Einen Tag später folgte dann die Ernüchterung für die Trainersucher um Sportvorstand Max Eberl.

Hoeneß-Wirbel mitten in Überzeugungsphase

"Ich möchte ausdrücklich betonen, dass das keine Absage an den FC Bayern ist, sondern eine Entscheidung für meine Mannschaft und unsere gemeinsamen Ziele", wurde Rangnick in der Mitteilung weiter zitiert. "Unsere volle Konzentration gilt der Europameisterschaft. Wir werden alles unternehmen, um dort so weit wie möglich zu kommen."