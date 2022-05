Bundesliga Bobic: Neuer Hertha-Trainer bald gefunden

"Ich bin sehr, sehr weit mit den Gesprächen. Es wird sicher so sein, dass wir in den nächsten Tagen einen neuen Trainer präsentieren können", sagte der Geschäftsführer des Berliner Fußball-Bundesligisten. Am Vorabend hatte Magath nach dem 2:0-Sieg in der Relegation beim Hamburger SV verkündet, dass er sein Kurzzeit-Engagement bei der Hertha wie geplant beendet.

Als Favorit auf den Trainerposten gilt der frühere Mainz-Trainer Sandro Schwarz, der zur Zeit bei Dynamo Moskau arbeitet. Der 43-Jährige war trotz der Krieges in der Ukraine in Russland geblieben und steht mit seinem Club noch im nationalen Pokalfinale am Sonntag gegen Spartak Moskau. Anschließend könnte es zu einem Wechsel nach Berlin kommen.