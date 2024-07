Bundesliga: BVB startet mit Neu-Coach Sahin in die Vorbereitung

Als erster Profi traf am frühen Morgen auch Ex-Nationalspieler Niklas Süle am Trainingszentrum ein. Der Innenverteidiger war zum Ende der abgelaufenen Saison beim Champions-League-Finalisten aufgrund kaum zu übersehender Fitnessprobleme kaum mehr zum Einsatz gekommen. Der BVB verbreitete am Mittwoch bei X (vormals Twitter) selbst ein Bild vom 28-Jährigen in einem nun deutlich besseren körperlichen Zustand.

Erstes Training am Donnerstag - mit Guirassy?

Am Donnerstag steht für den BVB die erste Trainingseinheit auf dem Platz an. Dann könnte auch schon Serhou Guirrasy als weiterer Neuzugang dabei sein. Der bisherige Angreifer des VfB Stuttgart traf am Dienstagabend in Dortmund ein, sollte den obligatorischen Medizincheck absolvieren und anschließend einen Vierjahres-Vertrag unterschreiben.