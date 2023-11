Bundesliga: Dachverband der Fanhilfen: Pfefferspray in Stadien verbieten

Zudem fordert sie ein Verbot von Pfeffersprays in deutschen Stadien. "Statt in Vorbereitung der EM 2024 im eigenen Land die vermeintlich harte Kante zu zeigen, sollte die Polizei auf Kommunikation und Deeskalation mit den Fans setzen", heißt es in einer Pressemitteilung des bundesweiten Vereins Fanhilfen vom Montag.

"Die erneute Gewalteskalation der Polizei gegenüber Fußballfans, diesmal in Frankfurt, ist der nächste Höhepunkt in einer verheerenden Entwicklung, die sich seit Monaten abzeichnet. Vor der im kommenden Jahr in Deutschland stattfindenden Europameisterschaft setzt die Polizei offenbar auf eine Eskalationsstrategie gegen Fans", erklärte der Dachverband der Fanhilfen.