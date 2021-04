Bundesliga Doch wieder eine Zittersaison? Werder vor wichtigen Wochen

In Stuttgart wäre zumindest einer nicht unverdient gewesen. Zwar erzeugten Kohfeldts Schützlinge in Abwesenheit des gesperrten Stürmers Joshua Sargent fast nur durch Distanzschüsse Torgefahr. Was Mut und Einsatz betrifft, war die Vorstellung der Gäste aber durchaus ordentlich. Deswegen wäre der Coach auch "nicht mal mit einem Unentschieden komplett glücklich gewesen", wie er hinterher sagte. Und deswegen zog er auch durchaus positive Erkenntnisse aus der "bislang unnötigsten Niederlage in dieser Saison", wie Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein das bittere 0:1 nannte.

"Wir werden weitermachen und immer wieder versuchen, solche Leistungen anzubieten", sagte Kohfeldt. "Dann werden wir auch die nötigen Punkte holen, um sicher in der Liga zu bleiben." Neben Mainz wartet mit dem FC Augsburg am vorletzten Spieltag nur noch ein Gegner aus der unteren Hälfte der aktuellen Tabelle. Zudem fehlt Eggestein den Bremern am Samstag gegen Leipzig wegen einer Gelbsperre. Besonders beunruhigt wirkt Kohfeldt trotz alledem nicht. Noch nicht.

