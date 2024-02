Bundesliga "Eine Tragödie": Leipziger Sieg von Todesfällen überschattet

Nächstes Topspiel für Rose und RB

Der Blick der Sachsen ging schnell in Richtung München, wo am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) das nächste Topspiel ansteht. "Wir sind Jäger, wenn wir auf die Tabelle schauen, bleiben wir Jäger. Es wird in München nicht einfach, doch wir haben bewiesen, dass wir dort gewinnen können", sagte Rose. Der Coach betonte: "Die Bayern-Situation, die bekommen wir natürlich auch alle mit."

"Wir hatten jetzt die letzten zwei Spiele gute Erfahrungen in München", sagte Rose. Gemeint ist nicht nur der 3:1-Sieg in der Liga am 20. Mai 2023, sondern auch das 3:0 im Supercup am 12. August, als Dani Olmo den deutschen Rekordmeister in München mit einem Dreierpack düpierte. "Wir nehmen die Energie mit und wollen dort gewinnen", sagte Torschütze Openda nach seinem 16. Saisontreffer. Und Simons, der mit seinem sechsten Saisontreffer die fünfte 1:0-Führung erzielte, meinte: "Natürlich würde ich nun auch gern bei den Bayern treffen."