Bundesliga Emerson über Bayer-Saison: "Das Werk von Xabi Alonso"

Emerson: "Sie wissen, was sie tun"

Dass die Werkself die Schale holt, kommt für Emerson kaum überraschend. "Diese große Anzahl an Siegen in letzter Minute waren für mich schon vor Wochen das klare Indiz dafür, dass Leverkusen Meister werden kann", erklärte er. "Sie wissen, was sie tun. Und sie tun es in einer Situation, in der ein finanziell starker und mächtiger Verein wie der FC Bayern trotz seiner vielen guten Spieler keine gute Saison spielt."