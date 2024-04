Bundesliga: Erneute Trendwende: BVB-Coach Terzic sammelt Pluspunkte

Beachtliche BVB-Bilanz

Ein Szenario wie noch in den Tagen vor der Winterpause, als die Vereinsspitze in ihrer turnusmäßigen Sitzung über eine Trennung von Terzic beriet, muss der Coach vorerst nicht mehr befürchten. Den Erfolg in München nutzte er zur Kritik an den Medien: "Wir sind vor zwölf Monaten als Tabellenführer hierhergefahren und haben seitdem fünf Bundesliga-Spiele verloren. Und trotzdem haben wir häufig das Gefühl, dass wir in dieser Zeit nur fünf Spiele gewonnen haben." Mit klagendem Unterton fügte der Coach an: "Das ist ziemlich schwer mit euch, das muss ich ganz ehrlich sagen."