Bundesliga Experte: Hertha und Windhorst zur "Zusammenarbeit verdammt"

"Am Ende wird es doch so sein, egal, was da vorgefallen ist: Die beiden sind aufgrund der Konstellation verdammt zur Zusammenarbeit. Ein Verkauf der Anteile ist so gut wie unmöglich", sagte Zülch der Deutschen Presse-Agentur. "Hertha BSC wird keinen Käufer zu diesem Preis für diese Anteile finden", sagte der Professor für Accounting und Auditing an der HHL Leipzig Graduate School of Management.

Windhorst bietet Verein Rückkauf seiner Anteile an

"Es gibt zwar Interessenten, die an Clubs interessiert sind, die aber nicht diesen hohen Preis zahlen würden und nicht einen Preis entrichten würden für eine Kapitalanlage in Höhe von 64 Prozent,ohne damit die Stimmrechtsmehrheit und Kontrolle zu erlangen." Das sei die Besonderheit, die es im deutschen Fußball durch die 50+1-Regel gebe.