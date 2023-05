Bundesliga Fans fordern zeitgleiche Spielansetzungen am Saisonende

"Der unmittelbare, direkte und faire Wettbewerb ist in dieser Saisonphase nur bei zeitgleichen Spielen zu einer für alle geltenden Anstoßzeit zu gewährleisten", schrieb die Organisation in einer Stellungnahme. Hier gewinne der Sport und taktische Überlegungen müssten in den Hintergrund treten. "Ein zerstückelter vorletzter Spieltag schädigt diese pure und unmissverständliche Idee des Sports", hieß es.

Grund für die Entzerrung

Neben den sportlichen Aspekten begründen die Anhänger ihre Forderung auch mit den Auswirkungen auf die Fan-Kultur. Früher habe man zum Saisonende Planungssicherheit für jeweils ein Heim- und Auswärtsspiel gehabt. Der Saisonabschluss habe bei Fans schon immer eine besondere Bedeutung gehabt.