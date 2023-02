Der Auftritt gegen Union war aber auch ein Zeichen der in der Liga in diesem Jahr bislang so verwundbaren Bayern. "Wir haben gezeigt, wie wir spielen können, das war schon mal ein Signal an uns selbst. Das ist mir wichtiger als ein Signal an die Liga", sagte Thomas Müller, der zwei der drei Tore von Eric Maxim Choupo-Moting, Kingsley Coman und Jamal Musiala vorbereitet hatte. "Wir haben gezeigt, dass wir da sind, wenn wir zur Stelle sein müssen."