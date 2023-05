Bundesliga FC Bayern mit Thomas Müller gegen Schalke

Tuchel begründete die Rückkehr von Müller in die Startelf mit der "einen Tick offensiveren Ausrichtung" begründet. "Wir wünschen uns eine bessere Besetzung im Strafraum", sagte der Münchner Trainer. "Der Druck von euch wurde so groß, dass er spielen musste", sagte Tuchel im Sky-Interview augenzwinkernd. "Nein, ganz sicher nicht, das darf auch keine Rolle spielen." Müller hatte sich auch beim Viertelfinal-Aus in der Champions League mit der Rolle als Einwechselspieler zufriedengeben müssen. Tuchel hatte bereits in der Vorbereitung auf das Schalke-Spiel von guten Trainingseindrücken von Müller berichtet, der einen "sehr frischen" Eindruck gemacht habe.