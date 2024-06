Bundesliga: FC Bayern verlängert Vertrag mit Pavlovic

Trost nach verpasster EM

In einer insgesamt enttäuschenden Bayern-Saison ohne Titel war der defensive Mittelfeldspieler einer der Gewinner. Er debütierte, schaffte prompt den Sprung in die Stammelf und empfahl sich für die Nationalmannschaft. Nach nur einem Länderspiel wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Europameisterschaft nominiert, verpasste das Turnier aber. "Leider ist mein Traum von der Heim-EM wegen meiner Mandelentzündung kurzfristig geplatzt, was mich traurig macht - aber ich freue mich jetzt auch sehr über meine Vertragsverlängerung beim FC Bayern bis 2029", wurde er zitiert.