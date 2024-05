Sportvorstand Max Eberl äußerte, der neue Trainer sei natürlich mit in die Kaderplanung einbezogen. Diese sei "schon einen Schritt weiter, als man denkt", sagte Eberl, ohne Namen zu nennen. Es gebe zwar "keine Streichlisten", es gebe aber Spieler, "die es schwerer haben könnten", fügte der 50-Jährige an. Das werde auch so an die Profis kommuniziert.