Bundesliga Freitagsspiel Punkte dringend nötig: Leipzig und Hoffenheim brauchen Sieg

"Ein Sieg am Freitagabend hat unter Umständen einen kleinen psychologischen Vorteil", sagte Nagelsmann in der Hoffnung, dass der FC Bayern, der am Samstag beim Dritten Wolfsburg gastiert, dann noch mehr unter Druck geraten könnte. "Ich kann es so offen sagen, ohne dann an den Pranger gestellt zu werden, dass wir natürlich nach wie vor auch gern Meister werden möchten", sagte Nagelsmann.

Auf die leichte Schulter werden die Leipziger die Kraichgauer nicht nehmen. Zwar blieb man in den vergangenen fünf Aufeinandertreffen ungeschlagen, aber leicht fiel das Punkten RB nicht. Maximal zwei Tore Differenz gab es bei vier Erfolgen und einem Unentschieden.

Für die TSG geht es um viel. Nach dem Ausscheiden aus DFB-Pokal und Europa League gegen Außenseiter hinkt man auch in der Bundesliga den eigenen Ansprüchen hinterher. Gelingt bei Titelanwärter Leipzig keine Überraschung, wird sich auch die Abstiegsgefahr noch einmal vergrößern. "Wir sind uns der Situation bewusst und wir sind hellwach", verkündete Hoeneß. Das Wort Abstiegskampf nimmt er nicht gerne in den Mund. Das höhepunktarme 0:0 gegen Leverkusen am Montag wertete der Neffe von Uli Hoeneß als Fortschritt, weil zumindest mal wieder die Defensive hielt. "Es ist nicht angesagt, Panik zu verbreiten. Wir haben Vertrauen, in uns als Mannschaft", sagte Hoeneß, um den es angesichts der durchwachsenen sportlichen Lage erstaunlich wenig Nebengeräusche mit Blick auf eine Ablösung gibt.

© dpa-infocom, dpa:210415-99-222008/2