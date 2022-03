Bundesliga Freitagsspiel Zwei Co-Trainer als Chefs: Besonderes Duell in Bochum

Peintinger macht vor allem die erste Hälfte des vergangenen Wochenendes Mut. "Ich erwarte, dass wir in Bochum so auftreten wie gegen die Hertha in der ersten Halbzeit, nämlich mit einer aggressiven Spielweise", sagte er. "Bochum ist unheimlich laufstark, sie sind sehr aggressiv und gehen intensiv auf zweite Bälle."

Die Historie:

Als Bochum die Borussia zuletzt an der Castroper Straße empfing, ging es für beide Mannschaften um extrem viel. Am 25. Mai 2011 trafen die beiden Clubs im Relegationsrückspiel aufeinander. Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel und einem 1:1 in Bochum schaffte Gladbach damals den Klassenerhalt, Bochum blieb zweitklassig.