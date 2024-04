Bundesliga: Frustrierendes Stadion-Jubiläum: BVB zurück im Alarm-Modus

Während sie mit ihren Fans ausgelassen den von Trainer Sebastian Hoeneß als "Big Win" bezeichneten 1:0 (0:0)-Sieg in Dortmund feierten, saßen die BVB-Profis bereits in der Kabine und trauerten der verpassten Chance auf einen großen Schritt in Richtung Champions League nach. Kapitän Emre Can machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl: "Das ist ein herber Rückschlag. Wir wollten bis auf einen Punkt an Stuttgart heranrücken, jetzt sind es sieben Punkte Rückstand."

Die beeindruckende Choreografie zum Stadionjubiläum, die an die Vereinshistorie mit BVB-Legenden wie Jürgen Klopp erinnerte, trug die Borussia nicht zum erhofften sechsten Pflichtspielerfolg in Serie. Nur eine Woche nach dem Statement-Sieg beim FC Bayern (2:0) kehrte die Ernüchterung zurück. Der Absturz auf Rang fünf hinter den punktgleichen Leipzigern verstärkte die Sorge vor einer Saison ohne europäische Königsklasse.