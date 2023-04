Bundesliga Gegentore nach Pause: Werder sucht Erklärung für Problemzone

Ganz anders war die Gefühlslage beim Gegner, der den zweiten Sieg in Folge einfuhr und nun drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang hat. Der sichtlich gelöste Hoffenheimer Trainer Pellegrino Matarazzo atmete nach dem glücklichen Sieg in Bremen tief durch, aber verfiel nicht in Erleichterung. "Ich freue mich über den Sieg, aber eine Erleichterung ist noch nicht zu spüren."

Matarazzo sagte, dass sein Team aufgrund des Teamspirits und des Fights "nicht unverdient" gewonnen habe. "Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft", hatte Werner zuvor bei DAZN gesagt.

Der Blick der Hoffenheimer richtet sich nun auf das Duell der Abstiegskandidaten am kommenden Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen Schalke: "Wir haben ein sehr wichtiges Spiel nächste Woche", sagte Matarazzo und fügte hinzu, "dass wir auch gewinnen wollen".