Bundesliga Heidel über Fan-Proteste in Bundesliga: "Eine Machtprobe"

Wolfsburg - Unter den Managern, Trainern und Spielern wächst der Unmut über die von anhaltenden Fan-Protesten ausgelösten Spielunterbrechungen in der Fußball-Bundesliga. "Ich glaube, es ist ein bisschen so eine Machtprobe, was ich brutal bedaure", sagte Sportvorstand Christian Heidel vom Bundesligisten FSV Mainz 05: "Wir machen jetzt den Fußball dadurch kaputt."