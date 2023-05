Für Bochum ist der Punktgewinn ein weiterer kleiner Schritt Richtung Klassenerhalt, zumal der FC Schalke 04 im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht über ein 2:2 (1:1) hinauskam. Die Königsblauen können am Sonntag auf einen Abstiegsplatz zurückfallen. Vorausgesetzt ist ein Sieg des VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05. Die TSG 1899 Hoffenheim machte derweil durch ein 4:2 (2:1) gegen Union Berlin den Klassenerhalt ebenso perfekt wie Aufsteiger Werder Bremen dank des 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Köln.

Im Abendspiel (18.30 Uhr/Sky) will der FC Bayern München im Titelkampf mit einem Heimsieg gegen RB Leipzig vorlegen. Der aktuell um einen Punkt schlechtere Verfolger Borussia Dortmund tritt am Sonntag beim FC Augsburg an.