Bundesliga Hertha in Hoffenheim: Treffen der Tabellennachbarn

Während die Gastgeber in die Partie heute mit zuletzt zehn Toren aus den vergangenen beiden Heimspielen beim 5:0 in der Liga gegen den 1. FC Köln sowie dem 5:1 im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel gehen, peilen die Berliner nach drei Pflichtspielsiegen in Liga und Pokal den vierten Erfolg in Serie an.

Auch sonst weisen der Tabellenelfte und der Zehnte im bisherigen Saisonverlauf Gemeinsamkeiten auf. "Hoffenheim produziert Ergebnisse, die man nicht erwartet. Das ist bei uns auch so", sagte Pal Dardai, der sich als Hertha-Trainer noch nie über drei Punkte in Sinsheim freuen konnte. In den bisherigen sechs Anläufen entführte Hertha unter Dardais Führung lediglich einen Zähler bei fünf Niederlagen.