Bundesliga Hertha nach Quarantäne vor Spagat - "Als Vorteil sehen"

DIE GEFAHREN: Erst am Freitag durften die Spieler auf dem Rasen wieder gemeinsam trainieren. Nach dem Auftritt in Mainz muss Hertha schon am Donnerstag gegen den SC Freiburg antreten, drei Tage danach empfängt das Team Arminia Bielefeld. Lange Zeit konnten die Profis nur individuell in ihren vier Wänden trainieren, die Verletzungsgefahr steigt nun mit der schnellen Neu-Belastung. Allerdings könnte Hertha auch überraschen. "Wir kommen aus zwei Wochen Quarantäne, wir sind für Mainz auch eine große Unbekannte", erklärte Sportdirektor Arne Friedrich. "Natürlich ist es ein wichtiges Spiel, aber kein Endspiel", betonte Dardai. Vier Punkte trennen die Berliner zu einem Nicht-Abstiegsplatz.

PERSONAL: Angreifer Dodi Lukebakio und Abwehrspieler Marvin Plattenhardt waren wie Dardai selbst und dessen Assistent Admir Hamzagic an Covid-19 erkrankt. Besonders schlimm hatte es Torhüter Rune Jarstein erwischt, der sogar ins Krankenhaus musste und in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden kann. Lukebakio und Plattenhardt starten in dieser Woche erst ihr individuelles Aufbauprogramm, auch sie können erst einmal nicht spielen. Dafür ist Kapitän Dedryck Boyata nach einer überstandenen Muskelverletzung wieder im Kader, für die erste Elf reicht es aber noch nicht.

