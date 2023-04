Bundesliga Hoeneß startet voller Tatendrang als VfB-Trainer

Es sei "etwas Besonderes und eine Ehre, hier zu sitzen", sagte der 40-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga. "Für mich ist der VfB ein besonderer Club. Ich habe hier schon als kleiner Steppke im Stadion gesessen", berichtete Hoeneß, der in der Jugend selbst in Stuttgart spielte. Der VfB hatte ihn am Montag als Nachfolger von Bruno Labbadia verpflichtet.

Die Zeit bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal-Viertelfinale beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) sei "kurz und knapp", so Hoeneß. Er gehe die Vorbereitung daher "mit einem gewissen Schuss Pragmatismus" an. Generell habe er aber eine "klare Vorstellung", wie er künftig spielen lassen wolle. Mutigen Offensivfußball wolle er sehen, so der Coach. Er kenne die Stuttgarter Mannschaft gut. "Sie hat Potenzial und hohe individuelle Qualität". Die gelte es nun auf den Platz zu bringen. Kurzfristig wolle er bei den seit fünf Spielen sieglosen Schwaben "eine Stimmungsumkehr herstellen", sagte Hoeneß.