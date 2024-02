Bundesliga In "Arbeitshosen" auf Meisterkurs: Bayer zeigt Reife

"Nicht in Schönheit sterben"

"Wir sind sehr stabil", beschrieb Robert Andrich die Leverkusener Stärke. "Gerade was das angeht, haben wir einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Gerade nach so einer Woche gegen Stuttgart und Bayern - und dann fährst du hier nach Heidenheim. Dass wir nicht in Schönheit sterben, sondern den Ball in den wichtigen Situationen auch mal auf die Tribüne hauen, ist ein riesiger Schlüssel."

Zu Chancen kamen die Gäste aus dem Rheinland gegen leidenschaftlich verteidigende Heidenheimer kaum. Eine Kombination über Jonathan Tah, Florian Wirtz und Amine Adli verwandelte Jeremie Frimpong unmittelbar vor der Pause (45.+2). Nach feinem Pass von Wirtz erzielte Adli (81.) das 2:0.

Man habe das "sehr seriös" und "sehr souverän" gespielt, kommentierte Andrich, auch wenn es am Ende mit dem Anschluss von Tim Kleindienst (87.) noch mal spannend wurde. "Die Lockerheit, die brauchen wir aber auch, wie man beim zweiten Tor gesehen hat. Wir brauchen diese Unbekümmertheit und diesen Bock auf Fußball".

Leverkusen kann sich laut FCH-Coach nur "selber stoppen"

Der eingestellte Rekord war den Leverkusenern dabei ziemlich egal. "Dieses Ungeschlagen ist so oder so nicht das Wichtige", meinte Sportchef Simon Rolfes: "Viel zu gewinnen, ist das, was mich freut." Man spiele ja nicht, um nicht zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Der Rekord sei "eine Folge davon, wenn man gewinnt". Rolfes lobte die Mentalität, dieses Spiel gut angenommen zu haben. "Wenn Leverkusen so weitermacht, können sie sich ja nur selber stoppen. Und es sieht derzeit nicht danach aus", sagte FCH-Coach Frank Schmidt.

Sein Leverkusener Kollege Alonso präsentierte sich unaufgeregt. "Wir haben viel gelernt. Aber es gibt noch viel zu tun. Wir sind in einer guten Situation, wir wollen weitermachen, Spiel für Spiel", sagte er. 12 Spieltage stehen bis zum Saisonabschluss noch an.