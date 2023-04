Wolfsburg - Das 0:0 in Wolfsburg war bei Bayer Leverkusen schnell kein Thema mehr. Rasch ging der Blick des Fußball-Bundesligisten von Trainer Xabi Alonso in Richtung Donnerstag. "Jetzt Vollgas. Wir haben eine super Chance auf das Halbfinale", sagte der Spanier vor dem Viertelfinal-Duell in der Europa League mit dem belgischen Club Union Saint-Gilloise am Donnerstag. "Wir haben alle eine große Motivation."