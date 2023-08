Bundesliga Kane-Hoffnung: Bayern zum Bundesliga-Auftakt unter Druck

Was erwartet Trainer Thomas Tuchel von Harry Kane?

Der Coach ist von einem "Yes we Kane" überzeugt. "Der Harry-Kane-Effekt wird nicht verpuffen, der wirkt auf so vielen Ebenen", erklärte Tuchel. Nach dem wirkungslosen Kurzeinsatz des 30-jährigen Top-Stürmers im Supercup wird damit gerechnet, dass Englands Auswahlkapitän in der Startelf steht. "Er erhöht unsere Chance, in Bremen zu gewinnen."