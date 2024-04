Bundesliga Keine Eintagsfliege: "Xabi I." hebt Bayer in neue Sphären

In den vergangenen 40 Jahren ist es bislang keinem Meister außer München oder dem BVB geglückt, den Titel zu verteidigen. Manchmal folgte gar ein schmerzhafter Absturz, oft aber vor allem längere Perioden einer FC-Bayern-Dominanz wie in den vergangenen elf Jahren. "Die Serie des FC Bayern ist gerissen, aber wir werden nun alles daran setzen, um wieder anzugreifen", erklärte FCB-Sportvorstand Max Eberl, und Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sagte: "Wir nehmen dies als direkten Ansporn, werden noch härter arbeiten und nicht ruhen, bis die Schale wieder zurück nach München an die Säbener Straße kommt."

Leverkusen will sein Team beisammen halten

Ob dies diesmal tatsächlich so schnell gelingt, ist aber zumindest fraglich. Zu chancenlos waren die Bayern in dieser Spielzeit, so stark und ausgeglichen besetzt wirkt der Kader der Leverkusener im Gegensatz zur Unwucht im Aufgebot der Bayern, die viel ändern müssen. Der Meisterkader aber bleibt im Kern zusammen und soll dank Mutterkonzern Bayer und den Champions-League-Millionen weiter verstärkt werden. "Wir haben auf jeden Fall eine Mannschaft, die auch im nächsten Jahr konkurrenzfähig ist in der Spitzengruppe der Bundesliga, das ist keine Frage", kündigte Rolfes an.

Demnach sei der Fortbestand des erfolgreichen Teams ohne entscheidende Abgänge auch ein Hauptgrund dafür gewesen, warum sich Alonso trotz des Werbens internationaler Topclubs für seinen Verbleib in Leverkusen entschied. Dass auch der FC Bayern bei seinem Werben um seinen früheren Profi Alonso leer ausging, und es den Basken spätestens 2026 stattdessen direkt zum Nonplusultra-Club Real Madrid ziehen könnte, sagt einiges über die gewachsene Stärke Bayer Leverkusens aus.