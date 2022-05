Bundesliga Keine Leidenschaft: Nagelsmann rügt lustlose Bayern-Profis

Schwache Auftritte

Die Vorstellung in Mainz verstärkte den Eindruck der vergangenen Wochen, dass die Bayern teilweise ein Mentalitätsproblem haben. Bochum, Salzburg, Villarreal und jetzt Mainz - die Liste der schwachen Auftritte in diesem Jahr ist lang. "Ich finde, dass wir immer eine gewisse Grundleidenschaft im Spiel benötigen. Die hatten wir heute nicht. Das ist zwar ein Stück weit menschlich, wenn du gerade Meister geworden bist. Aber trotzdem tragen wir immer noch das Bayern-Logo auf der Brust", kritisierte Nagelsmann seine Schützlinge und betonte: "Es sind zu viele Niederlagen in dieser Art."

Die fünfte Saison-Pleite in der Fußball-Bundesliga - so viele gab es für die Münchner zuletzt vor sieben Jahren - hätte sogar noch höher ausfallen können. Gleich dreimal trafen die überlegenen Mainzer, für die Jonathan Burkardt, Moussa Niakhaté und Leandro Barreiro erfolgreich waren, nur das Aluminium. "Wir können nicht neun hundertprozentige Chancen gegen uns kriegen, das funktioniert einfach nicht", rügte Nagelsmann das mangelhafte Defensivverhalten. 22:7 Torschüsse für die Hausherren wies die Bilanz am Ende aus. So viele hatten die Bayern letztmals vor fünf Jahren im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid zugelassen.

Das 34. Saisontor von Robert Lewandowski war zu wenig, weil es den Bayern an Leidenschaft und Emotionen fehlte. "Ich habe auch Spieler gesehen, die zwingend gewinnen wollten. Aber es waren ein Stück weit weniger als bei Mainz", analysierte Nagelsmann. Das soll sich in den abschließenden Saisonspielen nicht wiederholen. "Grundsätzlich ist mein Anspruch, zu gewinnen", sagte der Münchner Meistertrainer. "Das kommunizieren wir auch in der Mannschaft."