Bundesliga: Keine offizielle Meisterfeier am Wochenende in Leverkusen

Um den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte bereits am 29. Spieltag perfekt zu machen, benötigt der Bundesliga-Spitzenreiter am Sonntag gegen Werder Bremen einen Sieg oder einen Punkt, sollten die Verfolger Bayern München und VfB Stuttgart am Samstag nur Unentschieden spielen. Verlieren beide am Samstag, wäre Leverkusen dann bereits vorzeitig Meister. Zwar wird die Mannschaft die gewonnene Meisterschaft spontan feiern, aber eher in kleinerem Rahmen. Offiziell geplant sind keine Partys.

Auch ein Public Viewing für Fans, die am Sonntag gegen Werder (17.30 Uhr) nicht ins Stadion kommen, wird es in der Stadt nicht geben. Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) wird in der BayArena mitfiebern. "Jetzt heißt es, Daumen drücken. Vielleicht erfüllt sich Bayer 04 Leverkusen mit seiner Werkself schon am Sonntag den großen Traum. Ein Fest für den Verein, die Stadt und vor allem die Fans. Daher wird am Sonntag in ganz Leverkusen mit Sicherheit mitgefiebert", sagte Richrath.