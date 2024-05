Erfahrung auf Bundesliga-Niveau hat Grote kaum, lediglich das eine Spiel gegen Augsburg. In der Saison 2020/2021 trainierte er den Zweitligisten VfL Osnabrück und musste nach sieben Niederlagen am Stück gehen. Ansonsten stehen für den gebürtigen Bremer im Männerbereich ein kurzes Intermezzo in der griechischen ersten Liga und Arbeit als Co-Trainer beim VfB Lübeck zu Buche. "Fußball ist es in der U19, Fußball ist es hier", hatte er im November pragmatisch gesagt.